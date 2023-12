Maxi rapina a Sestri ponente: gli schiacciano la testa contro la serranda del negozio e gli portano via 18mila euro

Genova. Hanno aspettato l’ora di chiusura del negozio, intorno alle 21 e hanno aggredito il proprietario alle spalle, schiacciandogli la testa contro la serranda della porta sul retro che aveva appena chiuso e portandogli via oltre 18mila euro che l’uomo teneva nelle tasche del cappotto.

E’ successo ieri sera in via Biancheri a Sestri ponente. Vittima della rapina è un 49enne gestore di un money transfer che è stato aggredito da due rapinatori che conoscevano bene le sue abitudini per averle probabilmente studiate a lungo e non hanno proferito parola.

Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti a cui la vittima non ha saputo dire molto dei due rapinatori se non che si sono fuggiti verso via Puccini.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile che sta cercando di risalire ai malviventi anche grazie alle telecamere della zona. Il negozio invece aveva telecamere all’interno ma non all’esterno.