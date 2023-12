Maxi operazione contro le baby gang con 40 arresti in tutta Italia: a Genova un arresto e sei denunce

Genova. Una maxi operazione contro le baby gang, coordinata dalle Squadre mobili e dalle SISCO territoriali, ha portato – su tutto il territorio nazionale – all’arresto di 40 persone di cui un quarto minorenni, e alla denuncia di altre 70, di cui una ventina under 18. Le indagini hanno riguardato 12 città italiane: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno e Verona.

I reati contestati sono principalmente lo spaccio di droga, le aggressioni e il bullismo, anche nelle vicinanze di scuole e parchi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 10mila euro in contanti, armi da fuoco e da taglio, nonché un’ingente quantità di droga, tra cui marijuana, hashish e cocaina.

Le indagini hanno permesso di individuare i membri delle baby gang, che si riunivano in gruppi organizzati e si rendevano protagonisti di reati violenti e intimidatori. In particolare, gli indagati erano soliti aggredire le loro vittime, anche minorenni, per motivi futili, come un’offesa o uno sguardo di troppo. In alcuni casi, le aggressioni sono sfociate in veri e propri tafferugli, con l’utilizzo di armi da fuoco e da taglio.

A Genova la squadra mobile ha arrestato un giovane equadoriano maggiorenne che doveva scontare una pena per una rapina, e ne ha denunciati altri sei di cui cinque minorenni. Tre di loro sono stati denunciati per spaccio, due per ricettazione e uno perché trovato in possesso di uno spray al peperoncino. Si tratta di ragazzi sia italiani sia stranieri.

La maxi operazione si è svolta in due giorni: il primo giorno gli investigatori della mobile si sono concentrati sul ponente genovese tra la Fiumara, Cornigliano e Sampierdarena nelle zone a più alta frequentazione di giovani e giovanissimi. Ieri invece i controlli si sono spostati nella zona di Brignole. In tutto sono stati 400 i giovani identificati.