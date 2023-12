Genova. Maxi furto ieri pomeriggio in un’abitazione di via Belsito nel quartiere di Nervi.

I ladri si sono introdotti nell’appartamento forzando una porta-finestra. Lo hanno messo a soqquadro e hanno portato via gioielli e monili in oro per circa 10 mila euro.

La proprietaria si è accorta del furto intorno alle 18.30 al rientro a casa. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la polizia scientifica per i rilievi. Indagini in corso.