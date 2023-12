Sestri Levante: Il Rivasamba annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Gualtieri (classe 2002), proveniente dal Ligorna (in passato giocatore di Campomorone, Sestri Levante e del Fano), e Francesco Amato (classe 2004), ex giocatore di Virtus Entella, Chieti e Sambenedettese.

La società calafata ringrazia il Ligorna, nelle persone del presidente Alberto Saracco e del direttore sportivo Stefano Ricci per il buon esito della trattativa