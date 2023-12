Luna park, scatta l’ordinanza in tutta la Darsena: vietati “botti”, spray urticanti e bottiglie

Genova. Niente bottiglie o lattine, niente spray urticante e niente materiale pirotecnico. Con l’inaugurazione del luna park a Ponte Parodi, prevista domani (venerdì) alle 15.00, scatta una nuova ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza in tutta l’area, dove si prevede un afflusso di 5mila persone in contemporanea su una superficie più ristretta di piazzale Kennedy.

Il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni dalle 15.00 alle 24.00 (e comunque durante gli orari del Winter Park anche in caso di apertura straordinaria) fino al 14 gennaio 2024, ultimo giorno dei baracconi secondo la concessione rilasciata per l’occupazione dell’area. Le disposizioni si applicheranno non solo nel perimetro di Ponte Parodi, ma anche in tutta l’area della Darsena e nelle relative calate, in via Rubattino e in via Boccanegra.

L’ordinanza vieta anzitutto la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o maLunLunteriale esplodente. Ma anche la detenzione e il consumo di di bevande in qualsiasi genere di contenitori di vetro e/o metallici. Gli spray urticanti, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta in appositi punti di raccolta istituiti per la loro custodia.

Non si tratta tecnicamente di un’ordinanza anti alcol: si potrà girare all’interno del luna park ad esempio con una birra in un bicchiere di plastica. Ma attenzione: dalle 22.00 entra comunque in vigore il divieto di vendere e consumare alcolici di qualsiasi tipo, disposizione valida attualmente in tutta la città fino al 30 settembre 2024. E in tutta la zona del centro storico il divieto scatta già a mezzogiorno. In questi casi è consentita solo la somministrazione nei locali e nei dehors.

Le sanzioni per chi non rispetta i divieti relativi al Winter Park vanno da 100 a 500 euro con annesso sequestro di fuochi d’artificio, esplosivi, contenitori di vetro e metallo e bombolette non ammesse.

A proposito di materiale pirotecnico, sabato 16 dicembre sono stati annullati i fuochi d’artificio previsti dagli organizzatori del luna park. Domani pomeriggio si comincia con il taglio del nastro in presenza dello staff di organizzatori, del vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi e dell’assessora Paola Bordilli, per poi proseguire con trampolieri, truccabimbi, clown e sconti per i primi 1000 visitatori.