Logtainer diventa impresa ferroviaria, i sindacati: “Bene ma non accetteremo dumping contrattuale”

Genova. “Prendiamo atto favorevolmente della nascita di una nuova impresa in Liguria dedicata al trasporto merci su ferro. Questo significa che gli investimenti pubblici sulle infrastrutture di raccordo con i porti produrranno potenzialmente nuovi posti di lavoro”. Così in una nota i sindacati liguri dei trasporti commentano la notizia – anticipata da ShippingItaly – che la Logtainer di Luigi Negri si prepara a diventare impresa ferroviaria per il trasporto container.

“Purtroppo, ad oggi, non esiste una legge dello Stato che imponga alle nuove imprese ferroviarie di applicare un contratto collettivo che eviti il dumping contrattuale tra lavoratori – avvertono però in una nota Filt, Filt, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa -. Questo nonostante le imprese giovino di ingenti contributi pubblici. Il sindacato non starà a guardare la nascita di una nuova impresa che non applica il contratto di lavoro dei ferrovieri, preferendo la contrattazione individuale e l’assenza totale di relazioni industriali, come purtroppo sta già avvenendo in molte realtà del settore”.

“Gli investimenti miliardari previsti in Liguria, da parte dello Stato, devono prevedere, parallelamente, una contestuale regolamentazione del settore che impedisca una concorrenza al ribasso rispetto al costo del lavoro. Naturalmente anche il conflitto è strumento a disposizione di sindacati e lavoratori per garantire la difesa dei diritti conquistati in anni di lotte”, concludono i sindacati.