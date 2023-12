Lite in un pub a Nervi con pugni e bicchieri lanciati: due ragazzi finiscono all’ospedale

Genova. Intervento delle volanti della polizia la scorsa notte intorno alle 2 in un pub in via Duca Degli Abruzzi a Nervi. Due giovani hanno chiamato il 112 denunciando di essere stati aggrediti nel locale da un uomo che si è poi allontanato.

Secondo quanto riferito dalla coppia nel corso della lite l’uomo avrebbe colpito la ragazza con un pugno di faccia e poi avrebbe lanciato un bicchiere contro il ragazzo. Entrambi sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova per essere medicati.

I poliziotti, dopo la descrizione fornita dalla coppia, ha individuato l’aggressore non lontano dal locale, ma l’uomo, un 45enne, ha negato di averli colpiti. A questo punto la denuncia potrà scattare solo se i due giovani sporgeranno querela. Le indagini sono affidate alla polizia.