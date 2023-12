Liguria, norma salva-balneari: sì alle nuove concessioni nei comuni con poche spiagge libere

Genova. Via libera al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per i Comuni della Liguria che non rispettano la quota minima del 40% di spiagge libere o libere attrezzate. La norma, valida solo in via transitoria per il 2024 in attesa di una riforma organica della materia, è contenuta nel collegato alla legge di stabilità regionale che la giunta Toti sottoporrà al Consiglio nelle prossime settimane, durante la sessione di bilancio.

“È una deroga di un anno per non danneggiare i Comuni che non riescono a raggiungere quella percentuale, magari perché hanno subito mareggiate o perché hanno una situazione geograficamente difficile – spiega l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola -. È inutile accanirsi contro queste località. Ma voglio precisare che le spiagge libere nessuno le tocca, il loro numero non scenderà”.

La disposizione, infatti, mantiene fermo “il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultanti dal Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (Pud) o dalla situazione di fatto al 31 dicembre 2023″. Ad esempio, se un Comune presenta solo il 35% di litorale balneabile di libera fruizione, non potrà scendere al di sotto di questa quota (che rappresenta già un’eccezione rispetto alla ratio della legge).

Ma allora perché autorizzare il rilascio di nuove concessioni? “In questo modo consentiamo la proroga di fatto per concessioni che sussistono già – risponde Scajola -. Se un’amministrazione, nelle more della riforma, dovesse procedere a un nuovo atto, questa norma transitoria glielo permetterebbe”. Infatti la legge regionale in vigore dal 2008 stabilisce che, “qualora la suddetta percentuale minima (del 40%, ndr) non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale”. Ed è proprio a questa fattispecie che la Regione vuole derogare. L’anno scorso, proprio in questi giorni, passava in Consiglio regionale un contestato emendamento che permetteva di installare lettini, sdraio e ombrelloni su scogliere artificiali, pennelli e altre opere di difesa costiera all’interno di aree balneari in concessione.

Secondo i documenti prodotti dalla Regione, sul totale dei 63 comuni costieri liguri sono 21 (un terzo) quelli che non rispettano la percentuale minima del 40%, altri 4 non hanno fornito i dati o non hanno un Pud. La Liguria nel complesso si attesta al 46,87%. La maggior parte delle località “privatizzate” è nel Savonese: solo Albenga, Bergeggi, Savona e Vado Ligure superano (di poco) la soglia di legge e la provincia si ferma al 29,33%. Anche Genova è formalmente in regola col 54,35% di spiagge libere o libere attrezzate, dato rispecchiato da quello provinciale (54,31%).

D’altra parte il termine “spiagge” non sarebbe proprio calzante, visto che nel conteggio sono comprese anche scogliere e piattaforme, purché dotate di un minimo accesso, con buona pace di anziani e disabili. E infatti secondo l’ultimo report di Legambiente, che prende in considerazione solo le coste basse, le cose stanno diversamente: in Liguria il 69,9% delle spiagge vere e proprie è in concessione – in assoluto il dato più alto d’Italia – e solo il 31,1% è di libera fruizione. E, come accade in molte località rivierasche, questi tratti sono spesso in corrispondenza delle foci dei torrenti.

Insomma, con la deroga introdotta dalla Regione le spiagge libere non potranno diminuire, ma nemmeno aumenteranno nonostante la normativa in parte disattesa e nonostante le proteste che si ripetono ormai ad ogni stagione estiva. “Ma in un comune come Alassio, anche volendo, non ci sono gli spazi per arrivare al 40% – ribatte l’assessore -. Per questo è inutile bloccare le concessioni demaniali. In alcuni casi la quota non può migliorare. E comunque noi spendiamo ogni anno 2,5 milioni per la pulizia e i ripascimenti delle spiagge libere, abbiamo anche incrementato la cifra rispetto alle giunte precedenti. Anche nel 2024 questo importo è confermatissimo”.

Nel frattempo si avvicina il nuovo anno senza che sia stata ancora scritta la parola fine sulla telenovela delle concessioni demaniali marittime in Italia. Il decreto Milleproroghe del governo Meloni consente la proroga addirittura al 31 dicembre 2025 in caso di ragioni oggettive, ma alcuni Comuni non sono pienamente convinti di estenderle nemmeno al 2024. Una babele in cui ognuno decide per sé, cercando di mettersi al riparo da rischi giudiziari. D’altra parte ad oggi sarebbe impossibile pubblicare i bandi di gara perché non sono stati fissati i criteri. Nel frattempo l’Unione Europea ha messo l’Italia in procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein e ha contestato i dati del tavolo governativo secondo cui solo il 33% delle spiagge sarebbe in concessione, dato che smentirebbe la “scarsità della risorsa”.