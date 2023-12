Ligorna, mister Lunardon: “Con la Sanremese gara difficile, avversario di grande qualità e fisicità”

Genova. Impegno in trasferta per il Ligorna, avversario della Sanremese in uno dei derby liguri nel Girone A di Serie D. Si gioca domenica 3 dicembre, alle ore 15:00.

I biancoblù arrivano alla sfida dopo il pareggio contro PDHAE e Chieri, preceduti dalla vittoria contro l’Alba. I matuziani invece sono reduci da tre pari consecutivi contro Alba, Città di Varese e Fezzanese.

“Quella contro la Sanremese sarà una gara difficile contro un avversario di grande qualità e fisicità – commenta mister Lunardon –. La rosa della Sanremese non rispecchia la posizione in classifica in cui si trova in questo momento. Dobbiamo azzerare errori e mettere in evidenza le nostre qualità”.