Ligorna, con Pinerolo arriva la seconda vittoria di fila. Miracoli: “Dobbiamo dare continuità ai risultati”

Genova. Tre punti importanti per il Ligorna di mister Lunardon, vittorioso a Genova contro il Pinerolo nel Girone A di Serie D. Partita in ghiaccio già nel primo tempo con le reti di Miracoli e Cattaneo, seguite poi dal tris su calcio di rigore da parte dello stesso Miracoli nel secondo tempo. Seconda vittoria di fila dopo i tre punti contro la Sanremese.

LA PARTITA

La partita comincia con il predominio territoriale del Ligorna, capace di capitalizzare le due occasioni più nitide del primo tempo. Al 24’ è Miracoli a sbloccare il risultato con la sua incornata su cross da sinistra. Biancazzurri in vantaggio e sesto goal in campionato nelle ultime otto partite per il bomber ligornino. Passano 14 minuti e questa volta è Cattaneo a trafiggere Gilli, abile a raccogliere l’assist di suola da parte del solito Miracoli. Prima rete in campionato per il giocatore biancazzurro, arrivato anch’egli in estate e 2-0 per i genovesi. Nel secondo tempo si fa avanti timidamente il Pinerolo prima al 51’ con l’inserimento in area di Costantino su cross da sinistra e poi al 69’ con il calcio di punizione dello stesso attaccante, su cui Corci si supera salvando il risultato con una parata d’istinto. Due giri di lancette più tardi il Ligorna trova il tris su calcio di rigore, per questo tocco di mano in area su conclusione del neo entrato Di Masi. Si incarica della battuta Miracoli, con l’ex Feralpi Salò che sigla così la sua doppietta personale, settima rete negli ultimi otto incontri. Al 75’ il Pinerolo cerca la rete della bandiera prima con una conclusione di Ceschin e poi con una deviazione in area da parte di Bellucci, con la sfera che termina alta. Al termine dei cinque minuti di recupero la botta da fuori di Bacigalupo, con Gilli che si supera e salva la porta. Ultima occasione della sfida, con i Biancazzurri che conquistano così tre punti importantissimi in chiave salvezza.

LE DICHIRAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Una bella partita, giocata bene fin da subito. Siamo stati bravi a passare in vantaggio e a raddoppiare abbastanza velocemente, cosa che non ci era riuscita nelle partite precedenti – commenta Luca Miracoli, autore di una doppietta e un assist – Questo ci deve dare fiducia per le prestazioni che stiamo facendo da un po’ di tempo a questa parte. Dobbiamo continuare a spingere e continuare a vincere. Mancano due partite prima della pausa di Natale, dobbiamo riuscire a recuperare un po’ di punti che magari meritavamo nelle partite scorse. Dobbiamo dare continuità e cercare di fare punti per passare delle feste serene e per scavalcare un po’ di squadre in classifica”.

Dichiara Luca Cattaneo: “Una bella partita, il primo tempo era importante chiuderlo sul 2-0. Abbiamo giocato un’ottima gara ma, secondo me, è un po’ di partite che stiamo giocando bene. Sono tre punti importantissimi. Dedico sempre i goal alla mia famiglia perché è fondamentale nella mia vita. Guardo sempre il gruppo e oggi abbiamo vinto di squadra. Agli attaccanti non si può più dire niente (sorride, n.d.r.), ma anche in difesa e a centrocampo. Secondo me stiamo giocando tutti bene”.

Questo il commento di mister Manuel Lunardon: “Siamo partiti sull’onda della partita precedente a Sanremo, abbiamo creato subito dei buoni presupposti. Si vede che stiamo bene, abbiamo trovato il goal e il raddoppio. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo acquisendo consapevolezza e una discreta tranquillità. Si può migliorare, cavalcando l’onda ma tenendo i piedi per terra. Le prestazioni ci sono sempre state, cosa è cambiato? Forse siamo cresciuti in consapevolezza. Ciò che abbiamo fatto prima forse era stato messo da parte per il risultato. Ci è sempre mancato poco per conquistare i tre punti e quell’entusiasmo che ti dà la vittoria ci è mancato. La vittoria di Sanremo giocata in quella maniera e quella di oggi devono essere tutta benzina”.

TABELLINO

LIGORNA vs PINEROLO 3-0 (2-0)

RETI: 24′ Miracoli, 38′ Cattaneo, 71′ Miracoli (rig)

LIGORNA: Corci, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli (73′ Gomes), Tussellino, Cattaneo (88′ Segalerba), Dellepiane, Daniello (65′ Di Masi), Tassotti (65′ Rimondo), Tancredi, Manuzzi (65′ Squarzoni). A disp: Bongiorni, Botta, Di Santo, Traverso. Mister: Lunardon.

PINEROLO: Gilli, Amansour, De Letteris, Ozara, Cappai (79′ Pepe), Tonini, Ciliberto, D’Orazio (79′ Gerevini) Costantino, Palladini (79′ Bellucci) Ceschin (75′ De Dominicis). A disp: Cavalieri, Miglietta, Bongani, Pepe. Mister: Rignanese.

ARBITRO: Ubaldi di Fermo