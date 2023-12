Leonardo fornirà una tecnologia “made in Genova” per i bagagli dell’aeroporto di Denver

Genova. La compagnia aerea Southwest Airlines, tra le principali degli Stati Uniti con circa 127 milioni di passeggeri trasportati all’anno, ha scelto la tecnologia di Leonardo per ridefinire il sistema di smistamento bagagli dell’area transiti presso l’aeroporto internazionale di Denver.

Il contratto, del valore di oltre 25 milioni di euro, prevede una soluzione sviluppata su misura per Southwest, per gestire al meglio le attività operative, di smistamento manuale e trasferimento dei bagagli. Il sistema cross-belt di Leonardo è stato sviluppato infatti nella sede di Sestri Ponente dove lavorano 1.280 addetti.

Con questa iniziativa saranno garantiti la gestione di un numero notevole di voli e tempi di connessione più rapidi e allo stesso tempo verrà potenziata la capacità di far fronte al crescente volume di passeggeri dell’hub. Denver ha gestito oltre 69 milioni di passeggeri nel 2022 ed è al terzo posto tra i 10 aeroporti più trafficati al mondo.

“Southwest gestisce un numero di bagagli di gran lunga superiore ad altre compagnie. Il nuovo impianto all’aeroporto di Denver contribuirà a ottimizzare le operazioni e sarà la chiave per aumentare livelli di efficienza sia per il nostro personale sia per i nostri clienti”, ha commentato Andrew Watterson, Chief Operations Officer di Southwest Airlines.

La soluzione di Leonardo comprende una smistatrice cross-belt MBHS con tre linee di induzione per una lunghezza totale di circa 500 metri, che servirà 94 destinazioni. Sono inclusi, inoltre, due depositi bagagli e previste ulteriori elementi di innovazione, tra cui sistemi informatici gestionali avanzati, un software per il coordinamento dei flussi per il routing intelligente e capacità diagnostiche.

”La scelta di Southwest di affidare a Leonardo la sua più grande e complessa struttura per la gestione dei bagagli negli Stati Uniti dimostra la valenza della nostra tecnologia insieme alla sua capacità di adattarsi a diversi contesti e, nello specifico, a un mercato con caratteristiche particolari come quello americano”, ha dichiarato Massimiliano Veltroni, managing director della business unit Automation, “Vedere nel prossimo futuro la smistatrice MBHS in funzione con Southwest sarà motivo di grande soddisfazione e sono certo che cambierà radicalmente l’operatività della compagnia aerea a Denver”.