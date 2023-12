Lega abolizione caccia: “Ancora pasticci last-minute in materia di fauna selvatica”

Genova. “Puntuali come ogni anno, arrivano gli emendamenti horror, da infilare senza troppi clamori in corso d’esame delle ” Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024″. Un emendamento della maggioranza, a seguito di alcune denunce effettuate in provincia di Genova dai Carabinieri a cacciatori che detenevano richiami vivi con anelli di identificazione alle zampe risultati contraffatti, propone la possibilità di sostituire le marcature degli “allevatori” con altre fornite dalla Regione Liguria. Un escamotage per aggirare l’obbligo statale di utilizzare nella caccia solo uccelli da richiamo nati in allevamento, muniti di un anello metallico privo di punti di apertura che non potrà più sfilarsi appena i pulcini di tordi o merli nati in allevamento avranno qualche settimana di vita in più”.

A dirlo in una nota stampa la Lega per l’abolizione della caccia. “Un “aiutino da casa” della Regione, diciamo così, per evitare a chi ha incautamente acquistato richiami vivi provento di catture illegali in natura, con anelli “ballerini”, debba ritrovarsi a giustificare l’uso fraudolento di marche identificative che hanno funzione di pubblica autenticazione. In pratica, un favore ai soliti disonesti”.

“Inoltre, al fine di sanzionare in via amministrativa (da 500 a 2.000 euro) coloro che -certamente in modo sbagliato e irresponsabile- alimentano i cinghiali in città, comportamento che però già costituisce reato sin dal 2015, qualche consigliere regionale pasticcione ha formulato il proprio emendamento in modo estensivo; nel senso di sanzionare chi alimenta in città ogni animale incluso nella lista ministerialedel 1996 delle specie “pericolose”, che però include leoni, tigri, cobra e coccodrilli. Il risultato giuridico sarebbe grottesco : si vuole istituire una sanzione amministrativa regionale di 666 euro (un terzo del massimo, se si concilia entro 30 giorni) per chi alimenta un leone che dovesse gironzolare lungo Genova e Savona. Queste sono le competenze amministrative che mette in campo una buona fetta del nostro costoso Consiglio Regionale”.