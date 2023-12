Le “farfalle luminose” invadono le vie del centro per celebrare il Natale

Genova. Tornano le “farfalle luminose” per le strade del centro per festeggiare l’avvio delle feste natalizie.

Sabato 9 dicembre tra le 17 e le 19:30 le vie del commercio del centro città si animeranno grazie alle artiste che, da palazzo Tursi, danzeranno sui trampoli muovendo le loro ali colorate a led in uno show di luci, musica e arte performativa.

Tre in totale gli spettacoli previsti, tutti di 30 minuti e in partenza alle 17, alle 18 e alle 19. Le “farfalle” sfileranno tra via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma, che saranno quindi chiuse al traffico dalle 17 e sino a evento terminato.

Nelle pause dello spettacolo itinerante, alle 17:30 e alle 18:30, in piazza Fontane Marose si potranno ascoltare inoltre i canti natalizi del coro Voxmedia: “Anche questo Natale e per tutte le festività ci prepariamo ad accogliere i cittadini con un’offerta che spazia dalla cultura all’intrattenimento di piazza, spettacoli, luci e illuminazioni, decorazioni e un ricco calendario di appuntamenti, che copriranno tutto il territorio genovese, dalle periferie al centro- ha detto la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri- Un richiamo importante per le famiglie e i bambini, ma anche per i tanti turisti che sceglieranno Genova come meta delle loro vacanze di Natale. Tanti, poi, sono gli eventi in collaborazione con Regione Liguria, a partire dall’accensione dell’albero di Natale di piazza De Ferrari”.

L’accensione dell’albero e il Christmas Show, inizialmente previsti per venerdì 8 dicembre, sono stati anticipati a giovedì 7 dicembre alla luce delle previsioni.