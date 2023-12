Le associazioni dei consumatori incontrano Toti: “Bollette e questione energetica le sfide del 2024”

Genova. Il presidente dell’istituto ligure per il consumo e di Assoutenti Liguria Furio Truzzi, accompagnato dal presidente di Adoc Emanuele Guastavino e dal vice presidente di La Casa del Consumatore Marco Biso, hanno portato i migliori auguri di fine anno e buon inizio al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti anche a nome delle altre associazioni liguri dei consumatori e degli utenti (Adiconsum, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore), consegnandogli la serigrafia del Bigo con il Sole a suo tempo ideata dal grande artista genovese scomparso Lele Luzzati e riprodotta in occasione della XXI Sessione Programmatica del CNCU svoltasi a Genova lo scorso mese di novembre.

L’incontro è stato anche l’occasione per poter discutere con serenità dei progetti per l’anno a venire che vedranno collaborare fianco a fianco la Regione Liguria e le associazioni dei consumatori, in particolar modo sull’approdo al mercato libero dell’energia e delle comunità energetiche rinnovabili (CER), argomenti sicuramente cari a tutti i consumatori e che li riguardano direttamente visto l’ormai prossimo ingresso in quello del gas e a luglio in quello della luce.

“Questa una delle tante sfide che i consumatori affronteranno nel corso del nuovo anno e che con un lavoro di squadra da parte di tutti gli sportelli della rete delle otto associazioni saranno affrontate più consapevolmente rendendo così in grado i cittadini liguri di prendere le loro scelte nei consumi meglio e maggiormente informati”.