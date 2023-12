L’avvocato Minna, ex tutore di Calissano, al giudice: “Ho sempre agito in buona fede”

Genova. Non ha risposto alle domande del gip Milena Catalano l’avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno fra gli altri di Paolo Calissano, accusato di peculato per far sottratto ai suoi assistiti oltre 800 mila euro (qui le accuse mosse all’avvocato dalla procura accolte dal gip).

Assistito dagli avvocati Mario Scopesi e Maurizio Mascia Minna ha però rilasciato spontanee dichiarazioni offrendo la “massima collaborazione alla magistratura” ma respingendo le accuse. “Ho sempre agito in buona fede – ha detto – e nel rispetto della legge”.

Per il resto ha fatto sapere che si sottoporrà a interrogatorio con il pm Francesco Cardona più avanti, dopo aver studiato con i suoi legali la mole delle carte che lo accusano.

Nel procedimento in corso gli vengono contestate “centinaia di condotte appropriative di cui 143 a carico del solo Calissano” scrive la gip Milena Catalano secondo la quale Minna “ha piegato ed utilizza in modo strumentale la sua professione per soddisfare l’istinto predatorio”. Minna ha agito “in modo callido e spregiudicato poiché individua le vittime fra gli strati più fragili della società e cioè in persone che per patologie o per vicende di vita non sono più in grado di provvedere in modo autonomo a se stesse”.

L’avvocato civilista si trova da due giorni agli arresti domiciliari, dopo la maxi indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria guidato dal colonnello Andrea Fiducia.

L’indagine era nata a seguito di due segnalazioni del giudice tutelare di Genova in relazione alle amministrazioni di sostegno svolte da Minna a favore di due anziani. Il giudice aveva rilevato che Minna “aveva gestito il patrimonio degli amministrati in modo disordinato, gravemente carente in punto rendicontazione ed esibizione dei documenti giustificativi delle spese, confondendo talvolta il patrimonio dell’amministrato con il proprio, fino a sfociare in vere e proprie condotte appropriative e distrattive.

Poi era arrivata una terza segnalazione, in relazione all’amministrazione di sostegno a suo tempo svolta a favore di Calissano, che era morto il 30 dicembre 2021, dopo le richieste di chiarimenti da parte del fratello Paolo.