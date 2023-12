L’avvocato Minna e il contratto di “assistenza legale” fatto firmare a Calissano mentre era sotto psicofarmaci per mascherare i prelievi dai conti 

Genova. Nel 2012, quando Paolo Calissano era ricoverato in clinica a Roma, sotto psicofarmaci per cercare di disintossicarsi dalla droga, Matteo Minna, che già da sei anni era stato nominato suo amministratore di sostegno, gli fece firmare un contratto di “assistenza legale continuativa”.

Un contratto per giustificare – sostengono gli investigatori della guardia di finanza – buona parte degli ingentissimi prelievi effettuati dai conti correnti dell’attore dall’avvocato genovese, finito ieri ai domiciliari su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova con l’accusa di peculato ai danni di Calissano e di altri amministrati a cui avrebbe sottratto complessivamente oltre 800 mila euro.

Un contratto che secondo il gip Calissano avrebbe firmato mentre “faceva uso massiccio di benzodiazepine e aveva problematiche cognitive; non lavorava, era malato e non aveva un patrimonio immobiliare consistente da gestire. Alla luce di questo, l’oggetto del contratto indicato in una “assistenza legale continuativa” appare indeterminato, visto che Calissano, ricoverato e malato, “difficilmente può incorre in problematiche di carattere “civile e tributario” tali da dover essere affiancata in modo costante da un avvocato che svolga un’attività ulteriore e diversa da quella dell’amministratore di sostegno”

Un contratto quindi “nullo per contrarietà della causa a norme di ordine pubblico” anche perché – ricorda il gip – “l’attività di amministratore di sostegno è gratuita e solo il giudice tutelare può riconoscere e liquidare all’amministratore di sostegno una indennità annuale”.

Il contratto quindi, secondo gli investigatori era solo “un escamotage escogitato da Minna, che aveva le conoscenze legali per confezionarlo, e che aveva un interesse in proprio, per farsi retribuire l’attività di amministratore di sostegno e al contempo giustificare e mascherare i continui prelievi dal conto dell’assistito”.

Senza dimenticare che secondo l’accusa dopo la conclusione del periodo di amministrazione di sostegno, vale a dire nel luglio 2019, Minna aveva ‘convinto’ Calissano a farsi firma una procura ancora più ampia per poter agire sui suoi conti.Per l’accusa Minna è quindi responsabile anche del reato di circonvenzione di incapace. Oltre alla vicenda Calissano, che era che era stata denunciata dall’avvocato della famiglia Santina Ierardi dopo gli approfondimenti chiesti dal fratello Roberto e riguarda il periodo tra il 2019 (quando finisce l’amministrazione di sostegno per l’attore) e il il 2021, c’è almeno un secondo caso per il quale le indagini sono in corso.

La vicenda, emersa a febbraio di quest’anno, riguarderebbe una donna con problemi di alcol e tossicodipendenza a cui il legale, dopo averne carpito la fiducia, avrebbe fatto sparire oltre 155 mila euro. Non solo: dalle indagini è emerso che nei quattro anni di amministrazione di Minna “il patrimonio della vittima è sceso di 1/3 (da 1.520.000 a 1.160.000) e lo stesso amministratore di sostegno non ha collaborato. Deve pertanto ritenersi che l’attività appropriativa sia ancora in corso”, scrive il giudice.