Lavori, stanotte chiusura di via Pra’ e del casello autostradale di Pra’ sulla A10

Genova. L’Autorità di sistema portuale di Genova comunica che per consentire lo svolgimento delle operazione di varo della nuova rampa provvisoria di accesso alle aree portuali di Genova Pra’, è prevista la chiusura via Pra’ in entrambe le direzioni, dalle 23 di questa sera, lunedì 4 dicembre, alle 4 di martedì 5 dicembre.

Il traffico veicolare seguirà un percorso alternativo attraverso via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.

Dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di martedì 5 dicembre rimarrà chiuso anche il casello di Genova Pra’, così come il viadotto di collegamento tra il casello autostradale e il terminal contenitori.