Ladro “fashionista” in azione in Albaro: rubate borse griffate

Genova. Il weekend dell’Immacolata non ha segnato soltanto l’inizio del frenetico periodo delle festività natalizie, ma anche quello in cui i topi d’appartamento approfittano di pranzi, cene e altri appuntamenti per entrare in azione.

Così è successo in un’abitazione di via Zara, in Albaro, domenica, dove i ladri sono scappati con una serie di borse griffate.

A scoprire il furto è stato il proprietario di casa, che nel pomeriggio di domenica è rientrato dopo alcune ore di assenza e ha trovato la cassaforte aperta (fortunatamente non conteneva nulla in precedenza) e gli armadi spalancati, accorgendosi che mancavano diverse borse di marca.

Il valore totale degli accessori rubati è di circa 3.500 euro. Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti della scientifica per i rilievi.