Ladri in azione in Valpolcevera: doppio colpo in un magazzino di giocattoli e in una ditta edile

Genova. Ladri in azione nella notte in Valpolcevera, a essere presi di mira capannoni e magazzini. Due i furti scoperti e denunciati, uno in un magazzino di giocattoli di via Ottonelli, a Pontedecimo, e uno nel magazzino di una ditta edile di via Pasubio, a Bolzaneto.

Nel primo caso i ladri si sono introdotti nel capannone passando dalla porta sul retro, forzandola, e una volta dentro hanno preso quanta più merce possibile prima di darsi alla fuga. Il furto è stato scoperto dal titolare del magazzino giovedì mattina.

L’uomo ha anche trovato gli arnesi da scasso sul pavimento, e ha subito chiamato il 112 per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini. Il titolare non ha saputo quantificare con esattezza il valore dei giocattoli rubati.

Sempre nella stessa nottata, i ladri hanno colpito anche in via Pasubio, nel magazzino di una ditta edile. Qui hanno portato via attrezzatura per un valore totale di 25.000 euro. Anche in questo caso il furto è stato scoperto giovedì mattina e indaga la polizia.