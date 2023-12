La Valpolcevera piange Piero Oliva, addio allo storico commerciante di Pontedecimo

Genova. Valpolcevera in lutto per la scomparsa di Piero Oliva, storico commerciante di Pontedecimo. Le sue condizioni si erano aggravate a causa di una malattia.

Era il titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento attivo da ben 116 anni in via Anfossi. Qualche anno fa l’attività sembrava destinata alla chiusura, ma la solidarietà della delegazione fece cambiare idea alla famiglia.

“Esprimo a nome del nostro Municipio V Valpolcevera le condoglianze a Lorenza e a tutta la famiglia per la scomparsa di Piero Oliva, un grande simbolo per tutta la nostra Pontedecimo – scrive su Facebook il presidente Federico Romeo -. Un bravo uomo che lascia un vuoto profondo, poiché ha dedicato molti anni della sua vita, non solo al lavoro e alla famiglia, ma anche a favore del nostro territorio”:

“Non dimentico il suo entusiasmo, il suo impegno in Camera di Commercio per creare collaborazioni tra le istituzioni nella promozione del territorio, un tessitore di rete tra le associazioni, la Proloco Valpolcevera e tutte le realtà anche nei Comuni dell’Alta Valpolcevera. Un uomo saggio, calmo, sempre collaborativo e con lo sguardo rivolto sempre in avanti”, lo ricorda Romeo.