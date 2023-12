La Sampdoria Primavera cade (3-0) anche ad Empoli

Empoli. Squadra senz’anima, verrebbe da pensare limitandoci a guardare il risultato finale… e invece c’è di peggio, visto che almeno l’impegno del singolo non è venuto a mancare. Peccato che il gruppo si sia sfaldato, non appena rimasti in dieci, per l’espulsione di Uberti e siccome l’inferiorità numerica ha avuto corso a decorrere dal 6′ minuto del primo tempo, in pratica non c’è stata partita, fra la Primavera della Sampdoria e quella dell’Empoli, sul campo sportivo Petronio di Vinci,, tanto che gli appunti del cronista evidenziano solo occasioni da rete (oltre alle tre concretizzate) a favore dei toscani, con la prima conclusione blucerchiata registrata solo all’82°, col colpo di testa di Thiago Gomes (su cross di Langella), peraltro abbondantemente sopra la traversa…

Partita da dimenticare, per cui conviene limitarci a riportare i tabellini, senza intingere il pennino nel nero inchiostro della cronaca

Marcatori: Corona (al 17° e 58°), 22′ Sodero (al 22°)

Empoli (4-3-2-1): Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli, Boli (dal 84° Gaj); Vallarelli, Bacci , Kaczmarski (dal 72° Bonassi); El Biache, Sodero (dall’ 85° Bacciardi); Corona (dal 78° Popov). Mister: Birindelli

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porcu, Pellizzaro (dal 58° D’Amore), Costantino, Langella; Conti, Uberti, Alesi (dal 46° Ovalle Santos); Leonardi (dal 74° Dacourt), Pozzato (dal 46° Valisena), Polli (dal 46° Thiago Gomes). Mister: Sassarini.