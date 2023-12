La Sampdoria Primavera batte il Cagliari 1-0

Genova. Sono puro ossigeno, per la classifica e per l’autostima, i tre punti conquistati dalla Primavera doriana, contro il Cagliari di mister Pisacane, perché rappresentano proprio il divario che separa la Samp dalla zona play out.

Una partita che i ragazzi di Sassarini hanno approcciato con la giusta concentrazione, ma che ha visto i sardi partire meglio (al 6° il segnalinee ha annullato per offside un goal di Malfitano ed a seguire i rossoblù hanno ancora sfiorano il vantaggio, dapprima con il trascinante capitan Carboni e quindi con lo stesso Malfitano), ma chi sbaglia paga e così a sbloccare il risultato, attorno al 20°, è stato Conti, pronto a sfruttare un assist dal vivace Ovalle Santos, cosa che non è riuscito a fare ancora una volta, prima dell’intervallo, l’onnipresente Carboni, naturalmente anche per merito di bravo Scardigno.

Il portiere del Doria ha corso pericoli anche nella ripresa e per la precisione al 53°, per via di una punizione di Carboni, ma pure al 59°, quando è riuscito ad ipnotizzare Vinciguerra, ma soprattutto al 67° è stato salvato dall’incrocio dei pali, su cui si è infranta una spettacolare rovesciata di Kingstone.

Da lì in avanti è stato tutto un forcing sardo, con ulteriori occasioni per Idrissi e Konate, ma al triplice fischio del direttore di gara, il risultato non si è schiodato dall’1-0 per i blucerchiati, grazie al muro invalicabile posto a difesa della loro porta.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porzi (46° Georgiadis), Costantino (37° D’Amore), Lötjönen, Langella (90° Porcu); Alesi, Valisena, F. Conti; Gomes (84° Leonardi), Polli, Ovalle Santos (84° Pellizzaro).

In panchina: Gentile, Ventre, Dacourt, Pozzato, Chiesa, Meloni.

Cagliari (4-3-2-1): Iliev; Arba (46° Casali), Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano, M. Conti (60° Konate), Sulev (60° Pulina); Vinciguerra, Carboni (76° Achour); Mutandwa.

In panchina: Renna, Pintus, Deriu, Balde, Franke, Marcolini.

Arbitro: Gandino di Alessandria, assistito da Linari di Firenze e Galasso di Torino.