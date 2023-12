Bogliasco. Società nuova, sede nuova anche se il progetto originario risale alla precedente gestione. La Sampdoria ha presentato la nuova casa blucerchiata oggi pomeriggio. Disposta su tre piani, copre 1387 metri quadri e si trova in Via Cavour 43/45.

Il proprietario del club Matteo Manfredi ha esordito sottolineando l’importanza del progetto e il legame creato col passato glorioso tramite la sala dei trofei: “Abbiamo deciso di accelerare su un progetto che erediamo dal passato Manfredi -. Era importante farlo per noi, per i dipendenti e per chi si prodiga per questo club. In queste stanze vogliamo trovare nuove energie per la nuova Sampdoria. La sala dei trofei è già abbastanza piena, non dimentichiamoci la storia. Il passato glorioso di questo club ci ha portato fino qui e da qui vogliamo ripartire e fare in modo che la stanza si riempia sempre di più. Qui siamo molto più vicini ai campi di allenamento”.

Non è mancata una strigliata alla squadra dopo la sconfitta di ieri, ma anche parole di fiducia verso un gruppo che come noto non potrà essere modificato più di tanto nella finestra di mercato: “Non siamo contenti dell’atteggiamento contro il Brescia – prosegue -. Siamo sicuri che si è trattato di un incidente di percorso. Siamo stati un po’ presuntuosi, dobbiamo tornare con i piedi per terra. Mercato? Abbiamo restrizioni, ma la rosa che oggi abbiamo è più che competitiva e ci può portare agli obiettivi che vogliamo“.

Parole di elogio per la tifoseria, sempre vicina alla squadra nonostante risultati altalenanti: “I tifosi – aggiunge – sono il patrimonio di questo club tramandati di padre in figlio. Sono il dodicesimo uomo in campo. Facciamo tutti i giorni passi avanti per far ritrovare equilibrio e serenità di lungo corso a questa società”.

Il consigliere del CdA Raffaele Fiorella ha parlato dell’esordio della formazione Women nell’impianto della Sciorba: “Riportiamo le nostre ragazze a Genova alla Sciorba. Per metà dicembre ci sarà questo debutto. Mi piacerebbe che non fosse soltanto un avvenimento per la Sampdoria ma anche per la città di Genova”.

guarda tutte le foto 11



Nuova sede Sampdoria

È intervenuto anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino: “Questa nuova sede è importante anche per noi. La mia amministrazione ha voluto ritessere rapporti che si erano un po’ sfilacciati in passato. Fin dal 2006 abbiamo creduto nelle relazioni col club blucerchiato. La Sampdoria è la prima azienda del nostro comune ed è un motivo di soddisfazione averla qua. Il legame si è rafforzato fino al 2072. Nell’ultimo anno e mezzo c’è stato qualche inciampo, c’è stato anche qualcuno che mi ha attaccato politicamente per chissà quali favori che avrei fatto alla Sampdoria”. E conclude scherzando: “Nonostante la mia fede genoana”.