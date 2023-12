La Samp Women torna a casa: giocherà allo Sciorba Stadium. Sabato l’esordio con ingresso gratuito

Genova. “Adesso è ufficiale: la Sampdoria Women torna a Genova. Dopo aver disputato le prima parte di stagione a Vercelli, a partire da sabato 16 dicembre sarà lo “Sciorba Stadium”, nel contesto del My Sport Village, ad ospitare le gare casalinghe di Serie A Femminile eBay e di Coppa Italia Femminile delle blucerchiate di Salvatore Mango”.

Così inizia il comunicato stampa pubblicato questo pomeriggio sul sito web della Sampdoria che comunica il “ritorno a casa” delle ragazze delle squadra Women, rimaste per mesi senza campo di casa veramente a casa.

Un risultato reso possibile anche grazie al supporto del Comune di Genova, che ha seguito in prima persona il restyling e la messa a norma dell’impianto da parte gruppo My Sport. “Riportare in città la Sampdoria Women, impegnata nel massimo campionato, rappresenta un traguardo importante frutto di un incessante lavoro di squadra tra l’amministrazione, la società e il CONI Liguria – ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi -. Faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze per il prosieguo di stagione nel quale potranno finalmente sul supporto del proprio pubblico”.

Secondo quanto comunica la società il debutto della Samp Women allo “Sciorba Stadium” è previsto proprio per il prossimo 16 dicembre, quando alle ore 14.30 le blucerchiate ospiteranno la Juventus nell’undicesima giornata della regular season. L’accesso all’impianto di via Adamoli sarà gratuito.