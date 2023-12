La riforma dei porti non si farà con un emendamento, Ghio (Pd): “Soddisfatti per il ripensamento”

Genova. “Oggi in commissione Trasporti abbiamo appreso che un argomento così importante come la riforma dei porti non sarà affrontato con un emendamento nell’ambito della legge sugli interporti, così come era stato annunciato”. Lo annuncia Valentina Ghio, deputata, vicecapogruppo Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti.

“Ci siamo opposti duramente a questa eventualità, ritenendo che un percorso articolato e complesso, con numerose implicazioni, che riguardano la governance, la tutela del lavoro, le misure per rendere sempre più concreta la transizione ecologica e digitale dei porti, il grande investimento infrastrutturale in atto, il sostegno necessario alle imprese portuali per fronteggiare le spinte inflazionistiche e il costo dell’energia, non potesse essere affrontato a colpi di emendamenti su un altro provvedimento”.

“A maggior ragione dopo aver effettuato numerose audizioni con i diversi referenti del cluster portuale e messo in campo analisi, idee e proposte con le risoluzioni presentate che contengono ancora posizioni diverse come una più netta esclusione di ipotesi di privatizzazioni dei porti o la giusta considerazione del lavoro portuale come usurante, che sono alcuni dei punti fondamentali della nostra risoluzione.

Mancano punti fondamentali di chiarezza sulla natura giuridica pubblica e su tutela del lavoro: da qui si deve ripartire per un processo condiviso di riforma, con una confronto ampio, senza scorciatoie sul altri provvedimenti che non rendono giustizia dell’importanza del percorso”, conclude Ghio.