La battaglia dei portuali di Genova contro i traffici di armi diventa una graphic novel

Genova. I portuali di Genova contro le armi diventano una graphic novel. A firmarla è l’artista genovese Stefano Serretta per la rivista indipendente Frankenstein, che sarà presentata per la prima volta a Genova sabato 16 dicembre alle 18.30 nel Circolo Autorità Portuale di via Albertazzi 3r.

I portuali del Calp da anni protestano contro il passaggio di navi cariche di armi nel porto di Genova. Con un paradosso: mentre da una parte hanno creato una rete di portuali in Italia e nel mondo, ottenendo addirittura il sostegno di Papa Francesco, a Genova sono stati anche indagati per associazione a delinquere.

L’INCONTRO

A raccontare la vicenda ci saranno l’autore Stefano Serretta, 35 anni, artista visivo originario di Sampierdarena, docente di arte pubblica alla NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; il portuale e sindacalista Josè Nivoi; Stefano Coizzi e Lucrezia Galeotti di Frankenstein Magazine che promuove contenuti sperimentali e di ricerca con arti figurative, scrittura creativa, fumetti d’autore. Modera il giornalista Massimiliano Salvo.

LA STORIA

La protesta di Genova contro le armi esplode nel 2019. Un’inchiesta giornalistica francese sostiene che sulla nave saudita Bahri Yanbu debbano salire cannoni venduti dalla Francia all’Arabia Saudita: il sospetto è che servano alla guerra in Yemen. La protesta segue il cargo tra Francia e Spagna sino a Genova, dove non è previsto l’imbarco dei cannoni ma di generatori talvolta usati per operazioni belliche.

Il Calp chiede che venga impedito l’attracco, la Cgil proclama lo sciopero: e dopo una grande mobilitazione, la “Yanbu” riparte senza caricare i generatori. Ma quando l’anno successivo la nave ripassa da Genova con armamenti nella stiva, il Calp propone uno «sciopero etico» che la Cgil non appoggia. Da quel momento la maggioranza di partiti politici e sindacati non sostengono più la protesta, le istituzioni addirittura la irridono: ma la sfida alle “navi delle armi” è lanciata.

Presidio dopo presidio il Calp obbliga la città a interrogarsi sul rapporto tra etica e lavoro e si guadagna la solidarietà della sinistra radicale, del mondo pacifista e addirittura del Papa. Lo storico incontro con Josè Bergoglio è avvenuto nel 2021 in Vaticano. Ma l’appuntamento, come raccontano dal Calp, è stato tutt’altro che scontato.

“La Digos nazionale aveva chiamato il servizio di sicurezza del Vaticano, dicendo di non invitarci all’incontro perché siamo un’associazione sovversiva – raccontano i portuali del Calp nella graphic novel, citando informazioni riservate ricevute da un cardinale – il servizio di sicurezza del Vaticano ha risposto alla Digos che decidono loro chi invitare o no e quindi l’incontro restava in piedi, ma dovevamo al massimo in quattro e viaggiare di giorno e sui servizi pubblici. Il pensiero è stato : se siamo intercettati e ci dicono una cosa del genere, dobbiamo fare l’esatto opposto”.

E così è stato: alla guida di una macchina affittata nell’aeroporto, viaggiando di notte, una delegazione di portuali è partita per Roma, per incontrare Papa Francesco. Questa vicenda ha attirato da subito l’attenzione dell’artista Stefano Serretta, che è originario del Fossato di Sampierdarena e ha abitato per gran parte della sua vita di fronte al porto.

“La questione non è solo di sicurezza, è di principio”, spiega. “L’Italia ripudia la guerra: la questione è etica e politica. Viviamo in un momento storico talmente ipocrita in cui si aprono i porti alle armi e si chiudono agli esseri umani”.