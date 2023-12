La Lavagnese tessera Federico Marini e Filippo Andreazza

Lavagna,L’USD Lavagnese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giovane Federico Masini, esterno destro classe 2004.

Masini, nato a La Spezia il 4 giugno, ha vestito la maglia del Sestri Levante, nelle ultime due stagioni, in Serie D, collezionando 34 presenze e segnando 1 rete, nella stagione in corso ha disputato una gara in Coppa Italia e una gara in Serie C sempre con i rossoblù.

Tesserato anche Filippo Andreazza, trequartista nato il 2 gennaio 2004 a Genova, per lui 6 presenze nell’Under 17 della Virtus Entella di mister Ferruccio Bonvini, 31 presenze e 1 gol nella Primavera di mister Massimo Melucci.

Filippo Andreazza proviene dalla Genova Calcio con cui ha disputato finora 7 partite del campionato di Eccellenza.

Sul fronte partenze, sveste invece la casacca bianconera David Magonara, varesino classe ’99. che a Lavagna è stato uno degli artefici del ritorno in Serie D, collezionando dal suo arrivo a campionato in corso 22 gettoni e segnando 1 gol, nell’attuale stagione per lui 11 presenze.

Ai saluti anche Lorenzo Trocino, centrocampista leva 2003, grande protagonista l’anno scorso in Eccellenza, che ha trascinato la squadra collezionando 24 presenze e segnando otto reti, quest’anno per lui solo 3 presenze.

