La Fondazione Pretto-Cassanello consegna 12 borse di studio agli studenti universitari

Genova. Questo pomeriggio nell’aula giardino della facoltà di Architettura di Genova, la Fondazione Pretto-Cassanello ha consegnato 12 borse di studio da 1.500 euro ciascuna agli studenti meritevoli delle facoltà universitarie di Ingegneria, Architettura e Informatica, “per doti di intelligenza, ottima condotta e buona volontà”.

Alla cerimonia ha partecipato l’assessore al Diritto allo studio del Comune Marta Brusoni.

“Siete il nostro orgoglio- dichiara l’assessore al Diritto allo studio del Comune di Genova Marta Brusoni – rappresentate i giovani che hanno saputo trarre il meglio dal diritto allo studio, che rimane un caposaldo della nostra società. La consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli, da parte della Fondazione Pretto Cassanello, è un appuntamento che ormai da molti anni interessa i nostri studenti, e a cui l’Amministrazione tiene particolarmente, perché siamo convinti che il merito vada premiato e che le borse di studio siano, con questo obiettivo, una buona prassi per gli enti. La città di Genova sta andando in contro ad un grande cambiamento- conclude l’assessore- grazie ai fondi Pnrr che permetteranno lavori capaci di cambiarne totalmente il volto. Sarà una città nuova e sarà vostra e dei vostri figli. Vi auguro di poter riuscire un giorno a coniugare i sogni e la passione lavorando per la città di Genova, magari proprio all’interno dell’Amministrazione comunale. Il Comune offre tante possibilità e abbiamo bisogno della vostra intelligenza, della vostra passione e della vostra futura professionalità”.

La Fondazione Pretto-Cassanello è nata a Genova nel 1958 in memoria di Giuseppe Alberto Pretto e della moglie Maria Pretto Cassanello, che lasciarono in dote, nel 1958, un patrimonio di circa 460 milioni di lire, attualmente gestiti dalla Fondazione dedicata ad «aiutare, attraverso la corresponsione di sussidi o l’istituzione di borse di studio, studenti meritevoli per doti di intelligenza, ottima condotta e buona volontà, iscritti all’Università di Genova presso le Facoltà di Ingegneria, Architettura e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali o iscritti agli Istituti Tecnici e Professionali della provincia di Genova.