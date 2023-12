La carica dei Babbi Natale arriva in centro: oggi attesi oltre mille partecipanti alla corsa per il Gaslini

Genova. Torna oggi, sabato 23 dicembre, la corsa benefica dei “Babbi Natale” per le vie del centro città. Anche quest’anno My Trekking, associazione di promozione sociale con oltre 2.000 soci, organizza in collaborazione con il Comune di Genova la nuova edizione della “Camminata dei Babbi Natale”, il cui ricavato verrà in parte destinato all’ospedale Gaslini.

Per la settima edizione della manifestazione, come già avviene con successo in molte altre città italiane ed europee, anche Genova si colora dunque di rosso, con più di 1.000 partecipanti vestiti da Babbo Natale pronti a sfilare per via Garibaldi, Porto Antico, via San Lorenzo e i vicoli del centro storico. Ad accompagnare il corteo, cinque bande musicali genovesi: Circolo Musicale Risorgimento, Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 APS, Filarmonica di San Fruttuoso, Scuola e Banda Musicale di Pra’ – C.Colombi, APS Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti, pronte a dare il ritmo della camminata con le tipiche note natalizie.

L’appuntamento alle 10.30 in piazza De Ferrari. La manifestazione terminerà intorno alle 12.15 sempre a De Ferrari, tra balli e canti natalizi. Patrocinata dall’Ospedale Giannina Gaslini, per ogni partecipante alla corsa verranno destinati 5 euro della quota di partecipazione (15 euro) a favore del reparto di Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale pediatrico genovese.

Chi decide di iscriversi alla corsa riceverà il costume da Babbo Natale, il pettorale e un dolce. Chi possiede già un proprio abito avrà l’iscrizione scontata a 10 euro, mentre i bambini sino ai cinque anni possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito web mytrekking.it, o in alternativa presentarsi alla sede dell’Associazione My Trekking in piazza Piccapietra 85, aperta fino a venerdì 22 dalle 10 alle 19. E’ anche possibile effettuare l’iscrizione presso il Minibus My Trekking in piazza De Ferrari, attivo solo oggi. Il ritiro del costume di Babbo Natale può essere effettuato presso l’Associazione My Trekking o il minibus My Trekking.