La cantautrice genovese Chiara Ragnini in onda su Rai2 nel “dopo Fiorello”

Genova. Un’emozionante soddisfazione per la cantautrice genovese Chiara Ragnini: il 6 dicembre è andata in onda su Rai2 nel format E Viva il VideoBox, dedicato ai nuovi talenti, esibendosi con il suo inedito In ogni angolo del mondo. Il programma è trasmesso al mattino subito dopo l’intervento di Fiorello.

Il video è disponibile anche su RaiPlay dal minuto 2.30 circa a questo link.

Un’esperienza gratificante e divertente, come racconta lei stessa: “Sono tornata a Roma con grande piacere ed entusiasmo proprio negli studi televisivi di via Teulada dove ero già stata alcuni anni fa a cantare ospite di Mezzogiorno in Famiglia. Sono felice di aver potuto portare in televisione una mia canzone e che questa sia stata apprezzata sia dal pubblico a casa che dagli addetti ai lavori. Un viaggio assolutamente da rifare”.

Dopo il recente duetto con Vinicio Capossela sul palco del Politeama Genovese avvenuto lo scorso 20 novembre, la cantautrice ligure è al lavoro ora sui nuovi inediti, il primo dei quali sarà pubblicato nella primavera 2024.

Ospite più volte del Club Tenco, dove si è esibita lo scorso marzo, è citata nel Dizionario dei Cantautori e cantautrici del nuovo millennio di Michele Neri, pubblicato a inizio 2023. Con 3 album, 2 EP e numerosi singoli all’attivo, dopo un intenso tour estivo è attualmente è al lavoro su nuovi inediti, di imminente pubblicazione.