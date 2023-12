La Asl3 lancia la Giornata della trasparenza, lunedì incontro pubblico alla sala Quadrivium

Genova. Lunedì 4 dicembre 2023 alle 16.30 nella Sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2 a Genova è in programma la Giornata della Trasparenza Asl3. All’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno insieme al direttore generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, e Angelo Gratarola, assessore alla Sanità Regione Liguria

Di seguito il dettaglio del programma e un breve descrizione dell’incontro

L’evento rappresenta un momento di condivisione dei percorsi avviati dall’amministrazione e dei risultati ottenuti nell’ambito della trasparenza e lotta alla corruzione nel 2023, con un focus su attività e best practice promosse per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria e una presa in carico efficace dei bisogni di salute.

Programma

ORE 16.30 SALUTO AUTORITA’

ORE 16.45 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBIETTIVI E OPPORTUNITA‘

Natascia Massocco, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) Asl3

ORE 16.55 MISSIONE 6 – PROGETTI PNRR ASL3: CASE E OSPEDALI DI COMUNITA’, COT, AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALIZZAZIONE

Rosa Placido, Direttore Amministrativo Asl3

ORE 17.05 RELAZIONE DIRETTORE GENERALE

Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3

ORE 17.25 BEST PRACTICES 2023. INTERVENTI DI:

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE IN ASL3 – IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Alessandro Gallo, Direttore S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione Asl3

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ASL3 PER POTENZIARE L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE NELLE AREE INTERNE

Davide Gonella, Responsabile S.S.D. Integrazione sociosanitaria e Ospedale Territorio Asl3

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021/2025: ATTIVITA’ E RISULTATI DELLA PSAL ASL3, FOCUS ANNO 2023

Gabriele Mercurio, Direttore S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl3

EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA: CAMBIARE SI PUÒ!

Gianni Testino, Direttore S.C. Patologie delle Dipendenze ed Epatologia Alcol Correlata Asl3

DIABETE: I PROGETTI ASL3 PER LA SALUTE DI CUORE, FEGATO E RENI

Enrico Torre, Direttore S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche Asl3

Ore 18.00 CONCLUSIONI

Per ulteriori nformazioni: Ufficio Comunicazione Asl3 – tel. 010 849 7408/7819