Italia fuori dalla Via della Seta cinese, Genova non ha paura. Toti: “Non ci saranno ricadute negative”

Genova. Rispettando un profilo basso richiesto dalla diplomazia, il governo italiano ha confermato la propria uscita dagli accordi legati alla cooperazione per la “Belt and road initiative“, vale a dire la nuova Via della Seta lanciata nel 2013 dal leader cinese Xi Jinping. Un colossale progetto economico e politico finalizzato a rafforzare e sviluppare il tessuto commerciale globale con investimenti, infrastrutture e cooperazione.

Un piano, quello cinese, che aveva visto Genova in prima linea come possibile hub di ingresso all’Europa, ma che oggi sfuma a causa dai mutati e mutevoli assetti geopolitici del mondo, che in questi ultimi mesi hanno visto ravvivarsi il fuoco della competizione commerciale (e non solo) tra Usa e Cina. L’Italia era l’unico paese del G7 formalmente aderente al progetto cinese, e la sua uscita, quindi, potrebbe essere un passo falso più per Pechino che per Roma stessa.

Di questo ne sono convinti praticamente tutti: “Occasione persa? No, mi sembra una situazione dettata da condizioni internazionali che non consentono più un percorso di collaborazione politica che qualcuno nel recente passato aveva individuato come utile – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’incontro di presentazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 a Palazzo della Borsa- Dopodiché faccio mie le parole della maggior parte dei commentatori e imprenditori che ho ascoltato in queste ore, a partire da Augusto Cosulich che certamente conosce meglio di chiunque altro i porti della Cina: non ci saranno ricadute negative sulla nostra economia“.

Ricadute negative che sarebbero scongiurate dall’intenzione del governo di rafforzare i rapporti economici con il gigante asiatico, intenzione messa nero su bianco sulla stessa nota in cui viene definita l’uscita dagli accordi della “Belt and road initiative”. Una intenzione che è anche speranza, visto che il porto genovese vede nei vettori cinesi la gran parte della movimentazione dello scalo.

I paesi aderenti alla Via della Seta

Se si guardano le mappe, però, qualche dubbio potrebbe anche sorgere, soprattutto sul medio e lungo periodo: ad aver aderito a questo grande progetto economico, “inciampato” sul Covid ma pronto ad essere nuovamente rilanciato, sono praticamente tutti i paesi asiatici – India esclusa – tutti i paesi africani e buona parte di quelle sudamericani. L’Italia, insieme alla Grecia, era diventata l’approdo naturale per l’Europa di questo disegno. Un disegno che Washington ha deciso di cancellare, partendo da Roma.