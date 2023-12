Insegue il bus e lo blocca in mezzo alla strada, poi minaccia l’autista: “Mi hai rotto lo specchietto”

Genova. Si è messo in mezzo alla strada in via Emilia, a Molassana, e ha costretto l’autista di un autobus Amt a fermarsi per evitare di travolgerlo. Quando poi l’ha avuta davanti ha iniziato a insultarla, sostenendo che il mezzo pubblico passando aveva rotto lo specchietto del suo furgone.

È successo giovedì poco prima delle 14, protagonista della vicenda un uomo di 40 anni che alla fine è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. A chiamare la polizia è stata proprio l’autista, che non è riuscita in alcun modo a riprendere la marcia. A quel punto ha fatto scendere i passeggeri e ha chiamato il 112.

Quando la polizia è arrivata sul posto l’uomo ha in parte ritrattato, sostenendo di avere inseguito e bloccato il bus “per chiedere all’autista il nome dei colleghi” che potevano avere provocato il danno. Giustificazioni che non gli hanno evitato la denuncia.