Infiltrazioni della criminalità organizzata nei porti liguri: l’allarme di Libera

Genova. Un rapporto dell’associazione Libera ha rilevato che in Liguria sono presenti proiezioni della criminalità organizzata in 10 porti, tra cui Genova, La Spezia, Vado Ligure, Ventimiglia e Savona. In particolare, il porto di Genova è al secondo posto a livello nazionale per episodi di criminalità accertati nel 2022, con 14 casi, dietro ad Ancona e davanti a Napoli e Palermo. Complessivamente, sono 23 i casi localizzati nei porti liguri nel corso dell’anno.

Il business criminale principale accertato nel porto di Genova è il traffico illecito di merce contraffatta, con 8 eventi, di cui 5 provenienti dalla Cina. Altri casi riguardano il traffico illecito di rifiuti, tanti quanti quelli relativi a illeciti valutari. Numericamente residuali sono le attività legate al traffico di stupefacenti, contrabbando e traffico di animali.

Secondo la Commissione parlamentare Antimafia, il porto di Genova è “esposto alle dinamiche dei principali macrofenomeni criminali autoctoni e di altre organizzazioni criminali transnazionali, tra cui principalmente il traffico di sostanze stupefacenti, di merce di contrabbando o contraffatta, anche nel settore alimentare e farmaceutico, e dal traffico illecito di rifiuti specialmente di natura pericolosa”.