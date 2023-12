IncentivItalia, dichiarata la liquidazione giudiziale. La ceo Ghiso: “Non è ufficialmente fallita”

Genova. IncentiviItalia, l’azienda di consulenza per la partecipazione a bandi, operativa a livello nazionale e che recentemente era nella lista degli sponsor della Sampdoria, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano. Si chiude così una lunga vicenda iniziata nel marzo 2023 con un blitz della Guardia di Finanza nella sede aperta, fino a pochi giorni fa, in Corso Italia a Savona e sulle cui vetrine, ora, campeggia il cartello “affittasi”.

A dichiarare la liquidazione giudiziale è stato il giudice Sergio Rossetti, in seguito alle denunce presentate da diversi ex lavoratori per il mancato pagamento di stipendi e/o Tfr da parte dell’azienda, fondata dalla savonese Claudia Ghiso e attiva in tutta Italia. Undici in totale i dipendenti che hanno portato in tribunale l’ex datrice di lavoro, 8 dei quali assistiti dall’avvocata Federica Suliano, uno dall’avvocato Andrea Rosso e due da altri studi legali.

Il tribunale ha già nominato il curatore fallimentare (il lombardo Rosario Gennaro): ora l’azienda dovrà depositare, entro tre giorni, le scritture contabili. A metà aprile il giudice esaminerà lo stato passivo e prenderà il via l’iter per il risarcimento dei creditori. L’azienda potrà, in alternativa, presentare ricorso: un eventuale accoglimento le permetterebbe, per il momento, di proseguire con l’attività.

Il fallimento arriva al termine di una vicenda che, come detto, andava avanti da diversi mesi. A far scoppiare il “caso” sui media era stato un accertamento della Guardia di Finanza lo scorso 9 marzo 2023, quando due auto senza contrassegni e una decina di militari si erano presentati nella sede di Corso Italia per acquisire documentazione utile alle indagini, coordinate dalla Procura di Savona. L’accertamento delle Fiamme Gialle era scattato in seguito alle denunce di alcuni clienti in diverse città d’Italia, in cui venivano segnalate presunte irregolarità o la mancata restituzione della “fee d’ingresso” – circa 1800 euro – richiesta ai clienti per accedere al servizio dopo la prima consulenza gratuita (restituzione dovuta, secondo il contratto standard proposto dall’azienda, qualora non fosse stato trovato un bando adatto alle esigenze del cliente).

Dopo la pubblicazione della sentenza sul portale dei creditori, a breve giro la replica di Claudia Ghiso, CEO e fondatrice dell’azienda: “Incentiviitalia non è ufficialmente fallita – scrive in una nota stampa – e non ha cessato le proprie attività. Al contrario, la nostra azienda continuerà a operare nel rispetto delle normative vigenti. L’asserzione riguardante la chiusura dei locali in Corso Italia, accompagnata dall’affissione di un cartello ‘affittasi’, è fuorviante e non riflette la reale situazione. Tale atto è stato parte di un normale trasferimento di sede operativa e non implica la cessazione delle attività aziendali”.

“Riguardo alla sentenza menzionata – prosegue – desideriamo fornire ulteriori chiarimenti. La richiesta di liquidazione presentata in data 14 novembre è risultata essere illegittima in base alle disposizioni legali, in quanto il credito vantato dai nostri ex dipendenti era inferiore al limite minimo di 30.000€ imposto dalla legge. In precedenza, il 27 settembre, Incentiviitalia ha provveduto al versamento di oltre un terzo sui conti degli ex dipendenti, del debito totale di 33.000€, portando così il debito residuo al di sotto del limite stabilito dalla normativa. In aggiunta a ciò, possediamo una comunicazione datata 6 ottobre, in cui si conferma che i creditori hanno ricevuto l’accredito sul loro conto corrente”.