Incendio nel cantiere del Waterfront: in fiamme un compressore

Genova. Una densa colonna di fumo nero è stata avvistata questo pomeriggio poco dopo le 16 innalzarsi dal cantiere del Waterfront di Levante all’altezza di Carignano. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, un compressore.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, arrivati in pochi minuti, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non si registrano feriti o danni rilevanti alle strutture del cantiere.

La colonna di fumo è stata avvistata da molte parti della città, e da decine di automobilisti di passaggio sulla sopraelevata. Diverse le segnalazioni arrivate in redazione: per fortuna l’incidente non ha causato conseguenze peggiori.

Foto di Tomaso Martino