Genova. Attimi di paura ieri sera al Righi, dove in appartamento è scoppiato un incendio che ha coinvolto e praticamente distrutto la cucina, iniziando ad aggredire le altre parti della casa.

L’episodio è successo in una abitazione in Passo Porta delle Chiappe. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, però le fiamme non si sono propagate al resto dell’abitazione: i pompieri sono entrati dalla porta di casa e hanno in questo modo anticipato il rogo.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicati di sorta. I residenti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo in maniera autonomo per poi essere assistiti dal personale medico accorso sul posto.