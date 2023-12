Incendio al Terminal Traghetti, attività col fiato sospeso: la riapertura dipende dai “tamponi”

Genova. Se l’idea era quella di riaprire entro Natale, almeno per dare un messaggio positivo in chiave simbolica, le speranze si assottigliano di giorno in giorno. Il Terminal Traghetti di Genova è ancora chiuso dopo l’incendio del 31 ottobre che aveva mandato in rianimazione tre persone per intossicazione. Ed è sempre più drammatica la situazione delle attività commerciali che popolavano la struttura, punto di riferimento non solo per i viaggiatori delle linee marittime, ma anche per il tempo libero dei genovesi. Tuttavia qualche notizia positiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

“Oggi le imprese specializzate hanno eseguito 38 tamponi sulle canaline d’aria per capire se c’è inquinamento o no – spiega Edoardo Monzani, presidente di Stazioni Marittime, la società che gestisce il terminal -. Questo è il vero ostacolo, il punto cruciale di svolta. Con queste analisi capiremo se è possibile consentire la riapertura in sicurezza. Ora ci vorrà qualche giorno per avere i risultati, poi sulla base del responso pianificheremo il tipo di intervento. Se basterà una normale pulizia sarà abbastanza semplice, anche se il terminal è grande. Se invece verrà disposta una vera e propria bonifica, saranno lavori molto più lunghi e impegnativi“. Dunque può ancora sperare in una ripartenza entro Natale o almeno entro l’anno? “Vedremo, è quello che speriamo tutti – replica Monzani -. Stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per dare meno danno possibile ai nostri clienti”.

L’incendio era scoppiato nei locali tecnici dell’impianto di refrigerazione e riscaldamento dove stavano lavorando gli operai di una ditta di Savona incaricata della manutenzione. Due degli intossicati, un 39enne e un 41enne, erano addetti di questa azienda. La Procura, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per lesioni e incendio colposi, aveva disposto una perizia tecnica per accertare le cause del rogo. Quasi tutti gli 80mila metri quadrati di superficie complessiva del terminal sono stati dissequestrati, quindi la riapertura dipende soprattutto dagli accertamenti in materia di sicurezza. Ma una parte degli impianti situata in corrispondenza della Coop ha ancora i sigilli della magistratura ed è tuttora inagibile. Dunque, per il supermercato e le attività commerciali dell’ala di Levante del terminal, i tempi sono ancora più incerti e sono vincolati alle esigenze delle indagini.

Oltre alla Coop, che raccoglie l’eredità della cooperativa Antonio Negro fondata dai camalli, le attività economiche con sede nel complesso del Terminal sono una sessantina, di cui una trentina di attività commerciali. Ci sono negozi di telefonia e di prodotti per la casa, un parrucchiere, una gioielleria, una lavanderia, una libreria, bar e ristoranti. Alcuni sono piccoli negozi a gestione singola o familiare, come l’edicola e la tabaccheria. Altri sono punti vendita di catene franchising che per fortuna riescono ad ammortizzare almeno in parte le conseguenze della chiusura. Ci sono poi uno studio dentistico, una farmacia comunale, una palestra. Ma anche uffici, come quelli di una ditta di spedizioni. In tutto parliamo di circa 200 posti di lavoro almeno parzialmente a rischio.

“La non comunicabilità di una data di apertura non dipende da una nostra volontà, ma solo ed esclusivamente dal nostro non sapere – hanno comunicato i gestori della Well&Fit sui social nelle scorse ore -. Troppe chiacchiere inducono a considerare informazioni ufficiali quelle che in realtà non solo. Noi come voi, ma per motivi lavorativi, vorremmo essere dentro i nostri locali, ma ad oggi la direzione del Terminal non ha comunicato una ipotetica tempistica”.

Lo studio dentistico si è trasferito nelle vicinanze, alcune attività hanno spostato il personale in altri punti vendita della stessa catena. Così ha fatto anche la Coop, che ha lanciato un’iniziativa promozionale per sostenere la ripartenza: fino al 31 dicembre, facendo la spesa in qualunque altro punto vendita, i soci accumuleranno un buono pari al 5% del valore degli acquisti da riutilizzare nel supermercato del Terminal Traghetti. Ma la riapertura potrebbe essere molto lontana, visto che ad oggi la cooperativa non può nemmeno verificare le condizioni degli impianti, che si trovano ancora sotto sequestro.

Nel frattempo molte attività commerciali hanno già chiesto i danni a Stazioni Marittime: “Sono arrivate diverse richieste di risarcimento – conferma Monzani -. Vedremo di chi è la colpa, c’è la giustizia di mezzo. Anche noi abbiamo subito un danno indiretto, abbiamo sospeso gli affitti, stiamo sostenendo diverse spese. Non abbiamo ancora quantificato la cifra, ma parliamo di centinaia di migliaia di euro. Faremo tutte le cose con calma, ora la priorità è riaprire il terminal”.

Dal punto di vista operativo non ci sono grosse conseguenze per i passeggeri che si imbarcano o sbarcano a Genova. Le biglietterie e gli altri servizi dedicati ai viaggiatori sono stati trasferiti in parte su piazzale Iqbal Masih e in parte nel terminal di ponte Doria. L’accesso alle banchine avviene attraverso gli altri varchi. Per chi si muove a piedi sono state predisposte navette ah hoc con partenza davanti al terminal. “Certo – chiosa Monzani – se fosse successo in estate, con migliaia di turisti in transito, avremmo avuto diversi problemi”.