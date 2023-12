Inaugurazione polo subacquea: Fincantieri e Leonardo insieme “per il futuro dell’industria italiana”

Genova. “A pochi giorni dall’acquisizione da parte di Fincantieri dell’azienda specializzata nel settore dell’underwater Remazel Engineering, viene inaugurato oggi a La Spezia il nuovo Polo Nazionale della Subacquea -fortemente voluto dal Ministro della Difesa Crosetto e dal Capo di Stato Maggiore della Marina Credendino- che vede Fincantieri nel ruolo di design authority e Leonardo al fianco di Fincantieri”, dichiara Antonio Apa, coordinatore regionale UILM Liguria.

“L’inaugurazione di questo Polo rappresenta un ulteriore importante avanzamento competitivo per l’industria della Difesa e per il Paese, e candida due eccellenze come Fincantieri e Leonardo, e tutto il loro indotto nonchè quello della Marina, alla guida strategica del futuro dominio dell’underwater”, prosegue Apa.

“Per i lavoratori liguri si tratta di una doppia buona notizia: sia perchè dalla sinergia tra Fincantieri e Leonardo non può che derivare una maggiore prospettiva di lavoro per tutta la filiera, sia perché è stata scelta la Liguria come sede di questo Polo strategico”, conclude Apa.