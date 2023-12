In centro storico un laboratorio teatrale di comunità, giovedì la presentazione di “Prè in Scena”

Genova. La Compagnia del Suq presenterà il prossimo giovedì 14 dicembre dalle ore 17.30 presso la Casa della Giovane il laboratorio teatrale di comunità che si svolgerà dal prossimo gennaio e che condurrà alla realizzazione di uno spettacolo itinerante nel Sestiere di Prè.

La direzione artistica è di Enrico Campanati e Carla Peirolero, ma vede coinvolti altri artisti e collaboratori della Compagnia. Il laboratorio prevede 12 incontri, è gratuito e non è richiesta alcuna esperienza teatrale precedente e potranno partecipare persone di ogni età e provenienza, in particolar modo residenti del Sestiere di Prè, ma non solo.

L’obiettivo è di stimolare un nuovo legame con il quartiere, attivare energie creative e far conoscere la storia e le potenzialità sceniche dei luoghi dove verrà realizzato lo spettacolo. Al lavoro sulle tecniche di narrazione e di recitazione, si affiancherà il recupero di memorie dei luoghi e delle persone, per la costruzione di una drammaturgia collettiva finalizzata alla messa in scena.

Il progetto si inserisce nelle iniziative de Patto di Sussidiarietà per il Centro Storico e vede la collaborazione della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e de Il Melograno, in rete con altre associazioni del territorio, tra queste il Comitato di Prè, il Comitato di Via del Campo, la Comunità di San Benedetto al Porto.

La Compagnia del Suq ha al suo attivo molte esperienze di laboratori di teatro partecipato, le più recenti nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera. Nel Centro Storico aveva dato vita alcuni anni fa, con successo, a uno spettacolo itinerante nella zona di Prè: partendo dai Truogoli di Santa Brigida e toccando varie piazze e angoli di Prè, lo spettacolo si concludeva alla Commenda di Prè. In quel caso in scena vi erano solo artisti professionisti, in questa nuova proposta ai professionisti si uniranno i partecipanti al laboratorio.

Pré è una delle zone più rappresentative del Centro Storico di Genova, caruggio noto a tutti, e che risuona delle voci che hanno fatto la storia della nostra città. Ora si prepara a riscoprire la voce del presente, e quella del futuro, che non può non tenere conto dei cambiamenti della sua popolazione. Il viaggio teatrale vuole essere ricco di spunti, nello stile coinvolgente e inclusivo del Suq.