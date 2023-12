Impianti termici, in Liguria le trasmissioni su Caitel si potranno regolarizzare entro il 28 febbraio

Genova. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità, in manovra di bilancio, l’emendamento alla legge regionale 22/2007 (“Norme in materia di energia”) che consente a installatori e manutentori di regolarizzare le omesse o tardive trasmissioni e protocollazioni dei rapporti sul catasto degli impianti termici della Regione Liguria (Caitel) entro il 28 febbraio di ogni anno.

“Un’integrazione che non intende ridurre le sanzioni, o tanto meno incentivare comportamenti elusivi o ridurre il potere sanzionatorio delle autorità competenti, ma indurre installatori, manutentori, terzi e delegati ad un percorso virtuoso di auto-regolarizzazione che possa portare a una progressiva riduzione del sommerso e a una semplificazione ispettiva degli enti delegati” spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega all’Energia Alessio Piana.

In particolare, la disposizione prevede che, in caso di mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, e del contestuale versamento del contributo dovuto dove richiesto, l’installatore o il manutentore versi il contributo e trasmetta il documento, provvedendo al pagamento della sanzione ridotta del 30% del valore della sanzione che sarebbe applicata in fase accertativa o ispettiva da parte dell’ente.

“Con questo provvedimento, a distanza di quattro anni dalle ultime modifiche introdotte nel 2019, completiamo, anche a seguito delle modifiche al regolamento approvate la scorsa settimana in giunta, il riordino della disciplina regionale in materia di attestati di prestazione energetica e impianti termici – aggiunge l’assessore Alessio Piana – Un percorso condiviso anche con enti, professionisti, associazioni di categoria e dei consumatori”.