Il vaccino si fa insieme alla spesa: open day anti covid all’ipercoop di Bolzaneto

Genova. Alla fine della giornata sono stati una novantina i vaccini anti covid somministrati nel corso dell’Open Day di Asl 3, rivolto ai cittadini over 60 a ai fragili, che si è svolto all’Ipercoop l’Aquilone di Genova Bolzaneto. Un “format” che ha riscosso un buon successo anche perché ha portato il vaccino anche a una fascia di popolazione della Valpolcevera che ha più difficoltà a raggiungere gli ambulatori e che ha approfittato della giornata oltre che per fare la spesa anche per fare anche il richiamo.

Certo, qualche mugugno, in coda, è inevitabile ma, comunque, le persone che hanno scelto di vaccinarsi erano tutte ben consapevoli e convinte. “È tornata la voglia di vaccinarsi – spiega Carla Amadio, dirigente medico di igiene e sanità pubblica di Asl3 – e dopo una partenza della campagna piuttosto al rallentatore è tornata la consapevolezza dell’importanza di questo richiamo stagionale. Le persone sono molto motivate a vaccinarsi perché anche se il covid non fa più paura come due anni fa questo non vuol dire che non c’è più ma che, sopratutto nei soggetti di una certa età o fragili, può essere ancora una brutta esperienza. Abbiamo avuto riscontro buonissimi in questo open day, abbiamo fatto 86 vaccinazioni, così come già erano buoni i risultati precedenti, e pensiamo di ripetere l’iniziativa perché le richieste sono state molte».

A semplificare anche la scelta della “location” che essendo all’interno di un ambiente famigliare ha aiutato molto. “Le persone sono contente di trovarci qui – continua Amodio – qualcuno aveva difficoltà a raggiungere gli ambulatori e così siamo andati noi da loro, in un posto famigliare dove la gente è abituata a fare la spesa”. “Abbiamo subito risposto positivamente alla richiesta della Asl3 di utilizzare la nostra sala – aggiunge il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – perché crediamo siano importanti soprattutto per la tutela dei più fragili”.

Raggiungere questa fascia di età, peraltro, è strategico perché permette di fare quell’attività di prevenzione fondamentale per evitare complicanze nei soggetti più a rischio. “È importante prevenire le possibili complicazioni di patologie che possono essere anche semplici, come un diabete o un’ipertensione – conclude Amodio – ma che, in caso di infezione da Covid 19, potrebbero aggravarsi. Per questo consigliamo di fare anche il vaccino antinfluenzale, che può essere fatto nella stessa seduta, e anche se molti si sono già immunizzati con il vaccino fatto dai medici di medicina generale siano ancora in tempo per recuperare i ritardatari”.