Tamponamento nella galleria della provinciale: tre feriti all’ospedale

Savona. Brutto incidente stradale questa mattina a Millesimo, in provincia di Savona, dove all’interno della galleria “Senatore Ruffino” sulla strada provinciale 28 bis, tre vetture si sono scontrate violentemente.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei soccorsi. Sul posto, tre ambulanze (rispettivamente della croce rossa di Cengio e della croce verde di Murialdo), l’automedica del 118, India e i vigili del fuoco. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Tre le persone ferite in seguito all’incidente. La più grave è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, in elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; le altre due, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.