Il saluto di Serena Bertolucci ai genovesi: il 20 dicembre parlerà all’osservatorio di Sestri Ponente

Genova. Mercoledì 20 dicembre l’osservatorio astronomico di Genova Sestri Ponente (Università Popolare Sestrese) sarà straordinariamente aperto per permettere a tutti di godere della magia del cielo di Natale.

Alle ore 17.30 Serena Bertolucci, direttrice uscente di Palazzo Ducale, proporrà Seguendo la stella, un particolare itinerario tra gli astri e le comete nell’arte, una conferenza divulgativa fuori dal comune che vedrà la cupola del planetario dell’osservatorio animarsi con le immagini di famosi capolavori.

A seguire sarà possibile visitare la struttura e fare osservazioni astronomiche accompagnati dai divulgatori volontari dell’osservatorio.

“C’è un motto in latino che mi è sempre piaciuto tantissimo, Per aspera ad astra, che significa: attraverso le asperità si raggiungono le stelle.

Ecco, ho pensato che questo ultimo periodo è stato fin troppo ricco di durezze e quindi è arrivato il momento di godersi le stelle. Per questo motivo ho il piacere di invitarvi alla mia ultima conferenza in città, una conferenza divulgativa un po’ speciale in cui proverò a raccontarvi alcune delle stelle più famose o più curiose dei capolavori della storia dell’arte -. spiega Bertolucci -. Insomma, ci salutiamo guardando le stelle. A me sembra proprio bello”.

Bertolucci, originaria di Camogli, dopo tre anni alla guida di Palazzo Reale e altri quattro alla direzione del Ducale, ha deciso di non ricandidarsi ed è stata nominata direttrice del museo M9 di Mestre. Al suo posto il Cda della Fondazione ha scelto due giorni fa Ilaria Bonacossa.

Ingresso gratuito e posti limitati.