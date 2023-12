Il raid notturno del cimitero per rubare il rame dalle tombe: sorpresi con i cacciavite in mano

Savona. Il piano era molto semplice: dovevano introdursi nel cimitero, di notte, e rimuovere e portar via i vari arredi in rame delle tombe di famiglia presenti e probabilmente già ‘notate’ nei giorni precedenti. Ma qualcosa è andato storto, e i tre predoni sono stati beccati e portati in caserma.

Questo è quanto è successo la notte tra giovedì e venerdì presso il piccolo cimitero di Piana Crixia, in provincia di Savona. Un residente, però, insospettito per la presenza di alcuni fasci di luce provenienti dal camposanto, infatti ha allertato i carabinieri che hanno immediatamente inviato un equipaggio in loco.

La pattuglia, avvicinatasi al luogo con cautela e senza attivare i dispositivi luminosi e sonori, ha sorpreso sul fatto tre uomini valbormidesi che, mediante l’utilizzo di palanchini, avvitatori elettrici e cacciaviti, erano intenti a smontare le coperture in rame di due edicole funerarie e ad accatastare le lastre metalliche a terra, in attesa di caricarle per portarle via.

I militari sono quindi riusciti a bloccare tutti i malviventi e li hanno portarti in caserma a Cairo Montenotte, sono stati inoltre sequestrati il metallo oggetto di furto e gli attrezzi da scasso.

Prontamente contattata, la proprietaria degli immobili ha potuto successivamente constatare il danno arrecato alle tombe di famiglia, pertanto ha presentato denuncia-querela per quanto capitato, permettendo così ai carabinieri di poter denunciare a piede libero per il reato di furto aggravato i tre malfattori alla locale Procura della Repubblica, peraltro già gravati da vari precedenti.