Il presepe di Crevari “in trasferta” a palazzo Tursi per le feste di Natale

Genova. L’amatissimo presepe di Crevari “in trasferta” per questo Natale 2023 nell’atrio di Palazzo Tursi, sede del Comune.

Lo spostamento si è reso necessario per problemi tecnici e strutturali: da un parte la mancanza di alcuni requisiti di sicurezza dei locali della parrocchia di Sant’Eusebio, storica sede del presepe, dall’altra criticità alla parte meccanica, molto articolata e decisamente vetusta. La mobilitazione per quella che è ormai diventata un’attrazione famosa anche fuori dai confini cittadini era partita dai residenti di Crevari, per arrivare poi sino in Comune, e alla fine è stato stabilito di installare alcuni moduli a Tursi.

“In queste settimane – ha spiegato l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – abbiamo lavorato insieme alla Curia e alla parrocchia di Sant’Eugenio per cercare di comprendere e di risolvere alcune problematiche tecniche del presepe di Crevari. Abbiamo deciso, così, di portare alcuni moduli a palazzo Tursi, completi dei loro meccanismi storici, affinché genovesi e turisti possano ammirare questo pezzo di storia al quale siamo così fortemente legati. Invitiamo tutti a venire a visitarlo nel nostro meraviglioso palazzo comunale”.