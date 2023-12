Il meteo a Genova tra la notte di San Silvestro e Capodanno? Molte nubi ma il countdown sarà all’asciutto

Genova. Brindisi della notte di San Silvestro sotto la pioggia o no? Sarà necessario il piumino o basterà un cappotto? Il 1 gennaio potremo smaltire i bagordi con una passeggiata o dovremo chiuderci in casa? Secondo i vari esperti meteo le previsioni del tempo per il 31 dicembre e l’inizio del 2024 in Liguria avranno colori tra il grigio scuro e l’azzurro. Sul nord Italia una perturbazione con nevicate in quota oltre i 1100-1200 metri darà almeno l’impressione dell’inverno ma già dal 1 gennaio ci sarà un miglioramento con temperature in ripresa.

Le previsioni del tempo ufficiali per Genova e la Liguria

Arpal, centro meteo idrologico della Regione Liguria, ente previsore ufficiale, parla di un veloce transito di un “disturbo in quota associato a un flusso umido meridionale” che mantiene “cielo molto nuvoloso o coperto sul centro-levante con precipitazioni anche a locale carattere di rovescio”. Domani, 31 dicembre, la perturbazione atlantica porta un’altra giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa con precipitazioni più insistenti sul centro-Levante, dove potranno assumere locale carattere di breve rovescio o temporale. Miglioramento a partire da Ponente dal tardo pomeriggio in estensione sul resto della regione.

Anche Limet, il centro meteo di cui Genova24 usufruisce per le previsioni quotidiane, parla di una perturbazione. Questa mattina cieli nuvolosi o molto nuvolosi praticamente ovunque, sono ancora presenti dei piovaschi intermittenti a levante; mentre delle ampie aperture sono relegate ai versanti padani occidentali ed alle Alpi Liguri. Le temperature minime sono rimaste stazionarie con ancora valori miti, specie lungo la fascia costiera. Qui troviamo minime comprese tra +8°C e +13°C, mentre nell’entroterra tra -0°C e +10°C.

Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato, molte nubi sul centro-levante, non mancheranno piovaschi intermittenti associati. A ponente tempo asciutto con schiarite, in particolar modo su versanti padani ed Alpi Liguri. Nella giornata di domani, ultimo giorno dell’anno, l’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà cieli grigi con piogge sparse sul nostro territorio regionale, fenomeni che risulteranno più continui e consistenti sul centro-levante. La situazione è in miglioramento è il 1 gennaio dovremmo rivedere il sole, anche se alternato ancora a nuvole.

Igno dixit

Una citazione anche per Gianfranco Saffioti, alias Il Meteorologo Ignorante. E’ lui ad azzardare un “countdown” all’asciutto, informazione utile soprattutto per chi si appresta a partecipare o organizzare un evento all’aperto. Ricorderete che il capodanno in piazza De Ferrari a Genova, nel 2022, aveva visto migliaia di ombrelli aperti davanti al palco Mediaset. Questa volta, forse, la pioggia dovrebbe fermarsi per tempo.

“Stasera le precipitazioni torneranno a concentrarsi tra genovesato e promontorio di Portofino, prodromo dell’entrata dell’ultimo fronte perturbato di questo 2023 che verrà quasi certamente ricordato fra i più caldi in assoluto, se non il più caldo della storia recente – scrive “IGno” – domani le piogge attraverseranno tutta casa Liguria, bulacchi che potrebbero togliere la polvere persino a ponente e a ponentissimo, almeno sino a metà giornata, poi lenta traslazione verso levante e precipitazioni che dovrebbe insistere sino a sera tra genovesato e levantissimo ma con il “caundaun” di fine anno che potrebbe essere persino asciutto“.

Il tempo in Italia e al Nord

Il portale Ilmeteo.it conferma il quadro più esteso: una rapida perturbazione, a causa di un ciclone sulle Isole Britanniche, atlantica, accompagnata da nevicate sulle Alpi, darà l’addio al 2023 e poi si allontanerà, lasciando spazio a un inizio del nuovo anno con temperature miti. “L’appuntamento con il freddo è perciò rimandato a data da destinarsi”, dice Antonio Sanò, fondatore del sito.

“A causa della spinta umida dei venti marittimi, sono possibili piogge su Liguria di Levante e Alta Toscana. Per San Silvestro si prevedono piogge deboli al mattino su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Lombardia, e qualche fiocco sulle Alpi oltre i 1.300 metri. In serata ancora piogge a Nord, soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio e Campania. La pioggia saluterà anche il primo giorno del 2024, per poi allontanarsi verso i Balcani. Al momento le previsioni indicano temperature miti fino al 5 gennaio”.

E l’inverno? Le previsioni a medio termine

L’inverno vero e proprio, secondo ilmeteo.it potrebbe essere rimandato alla seconda decade di gennaio quando, secondo alcuni modelli, l’Europa meridionale sarà investita da una corrente artica continentale proveniente dal Nord Est. Ma, come noto, è ancora molto presto per fare ipotesi.