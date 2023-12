Il Genoa piange Beppe, lo storico tifoso con il frac

Genova. Se n’è andato all’età di 79 anni Giuseppe Spinella, per tutti Beppe, tifoso storico del Genoa. Impossibile non notarlo al Ferraris, il suo amato stadio, dove era una presenza fissa. Per guardare la partita sceglieva sempre i Distinti, a piano terra, dove per tutti i 90 minuti correva avanti e indietro.

Tre i suoi segni distintivi: il frac rossoblù, che gli era stato donato dal Genoa club Boccadasse e che lui indossava ad ogni partita, portando con sé il megafono e la bandiera. Una leggenda narra che da bambino Beppe avesse un problema alle corde vocali e che abbia ritrovato la voce proprio dopo un goal dei suoi beniamini, urlando “Forza Genoa!”.

Un personaggio diventato simbolo del calcio degli altri tempi. Tutti gli volevano bene, anche coloro che amavano altri colori. La sua una passione pura, sfrenata, costante che lo ha accompagnato per tutta la sua vita.

Da alcuni anni era ricoverato al Villaggio della Carità di Camaldoli, il suo sogno era quello di tornare al Ferraris per l’ultima volta, ma purtroppo non è riuscito a realizzarlo. A vedere dal vivo il suo amato Genoa è andato l’ultima volta ad inizio anno: era gennaio, il Grifone giocava ancora in Serie B e quel giorno affrontava il Pisa. Beppe non vide nessun gol, la partita terminò 0 a 0, ma sicuramente per lui essere al Ferraris fu una grande gioia, come lo era da oltre 50 anni.

“Beppe per i Genoani del Ferraris Anni ’70 era un simbolo della genoanita’ più genuina – commentano dall’Associazione Club Genoani -. Quante volte abbiamo applaudito le sue corse, col megafono e la bandiera in mano, in frac rossoblù e tuba! Si dice che, lui muto, avesse cominciato a parlare dopo un goal del Genoa, gridando ‘Forza Genoa!’ e a noi piace ricordarlo così, un altro pezzo di un calcio che, forse, oggi non esiste più, ma cui siamo fortemente legati. Ciao Beppe, ti abbiamo, tutti, voluto bene e continueremo a ricordarti con la simpatia e l’affetto di sempre”.

“Con il sole o con la pioggia una presenza riconoscibile e benvoluta – scrive il Genoa in una nota – per le partite allo stadio, con il suo insperabile megafono e il frac rigorosamente rossoblù. Tratti distintivi di un personaggio autentico, matto per il Genoa e di indole buona, verso il quale in tanti stanno dimostrando grande affetto e rivolgendo un pensiero. Un modo inconfondibile, il suo, di vivere la passione per il Grifone, sull’onda della genoanità esplosa negli anni Settanta e Ottanta. Anche il club di Villa Rostan, esternando le condoglianze, si unisce al commosso ricordo di ‘Beppe’. Ieri, oggi, domani”.