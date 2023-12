Il Covid torna a fare paura, aumentano le vaccinazioni. Ma manca ancora il 93% degli over 80

Genova. Aumenta il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid in Liguria, complici probabilmente l’esplosione dei contagi e le notizie sui pronto soccorso in tilt. Numeri che restano decisamente bassi, ma che riflettono una graduale inversione di tendenza. Nell’ultima settimana sono state 8.650 le nuove dosi somministrate, nei sette giorni precedenti erano 7.774, a fine novembre 6.139, ancora prima 5.911. In totale sono 46.493 le iniezioni eseguite dall’inizio della nuova campagna.

Si va avanti sempre più veloce, ma comunque si va avanti piano. Troppo piano, secondo i vertici della sanità locale. “Siamo una popolazione senza memoria, abbiamo dimenticato quello che è avvenuto nel 2020-2022 e pensiamo che sia tutto alle spalle – ribadisce Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria -. Il virus non se n’è andato, è ancora qui che gira. La recrudescenza che c’è stata ha portato 350 ricoverati di cui 12 in terapia intensiva. Certo, sono numeri lontani da quelli della grande pandemia perché il virus è mutato e siamo mutati anche noi, grazie alla vaccinazione. Ma i fragili devono avvicinarsi con maggiore intensità alla campagna Covid e influenzale, perché insieme possono mietere ancora vittime”.

Al di là dei numeri assoluti e della crescita evidenziata, infatti, la maggior parte degli over 80 risulta ancora del tutto o parzialmente scoperta: su una popolazione target di circa 160mila persone sono 11.740 quelli che hanno ricevuto una dose nelle ultime settimane, poco più del 7%. Sono immunizzati 3.351 ospiti di Rsa (circa il 25%). Salta all’occhio pure il dato degli operatori sanitari: solo 1.865 le dosi che li riguardano, a fronte di una platea di circa 27mila lavoratori in tutta la regione. Su queste cifre, però, potrebbero influire i tempi della registrazione, che avviene quasi sempre con un certo sfalsamento rispetto alla vaccinazione.

Per rispondere alla domanda crescente le Asl stanno incrementando le agende. Ma si punta soprattutto sugli open day, giornate di vaccinazione ad accesso libero. La Asl 3 genovese, visto il gradimento dell’iniziativa di lunedì e martedì scorsi (in totale oltre 600 dosi somministrate) ha organizzato un nuovo open day a Villa Bombrini martedì 19 mercoledì 20 dicembre dalle 8.00 alle 14.00. Verrà riproposta anche l’apprezzata linea Silver che prevede un percorso agevolato per gli over 70.

Altri open day sono previsti il 20 dicembre al Palacrociere di Savona e il 30 dicembre a Chiavari. Nell’Imperiese la Asl 1 ha aggiunto il sabato nella pianificazione settimanale, nello Spezzino la Asl 5 ha aumentato gli slot disponibili per vaccinarsi.

Intanto si è riaperto tiepidamente il dibattito sull’uso delle mascherine come misura per arginare la circolazione del virus. L’assessore Gratarola non si discosta molto dalle opinioni dell’infettivologo Matteo Bassetti: “Credo che l’uso della mascherina in giro sia una norma esagerata. Certamente l’uso della mascherina nei luoghi affollati, nelle Rsa, negli ospedali, dove c’è una concentrazione di pazienti fragili o perché malati o perché molto anziani e quindi comorbidi, può essere una misura indicata, come peraltro è già”.