Il Baiardo prende Lorenzo Garbarino, Giovanni Ivaldi e Simone Piazzi

Genova. “La società Baiardo è lieta di annunciare il tesseramento dei seguenti giocatori, che entrano a far parte ufficialmente della famiglia neroverde:

Simone Piazzi, Leva 2005, estremo difensore proveniente dalla Sampdoria.

Lorenzo Garbarino, Leva 2002, difensore proveniente dal Ligorna e lo scorso anno in forza alla Lavagnese

Giovanni Ivaldi, Leva 2000, centrocampista offensivo già in rosa da tempo, in arrivo dalla Sestrese Bor.

La società comunica al contempo di aver ceduto i seguenti calciatori:

Filippo Fazio al Little Club James

Gustavo Grigò alla Sampierdaenese

Federico Bongiorni, rientrato al Ligorna

La Società USD Angelo Baiardo nelle persone della Presidentessa Cristina Erriu, e del Direttore Sportivo Fabrizio Barsacchi, desiderano ringraziare le società Ligorna e Sestrese Bor. per la collaborazione e ottima riuscita delle operazioni.

Marc Tona è un nuovo giocatore del Campomorone.

Centrocampista ordinato dalle ottime doti tecniche, presenta un curriculum invidiabile nel dilettantismo, giocando per diversi anni al Vado sia in Eccellenza che in Serie D, per passare solamente un anno in Prima Categoria al Savona. Ha poi militato nella Cairese, sempre in Eccellenza, poi nel Pietra Ligure , per poi approdare, in questa finestra di mercato, nella squadra del genovese.

Voltrese: Arriva Andrea Matarozzi, centrocampista classe 2004 cresciuto nell’ Entella dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili. Lo scorso anno lo ha trascorso in Eccellenza al Rapallo e quest’anno ha iniziato la stagione al Golfo Paradiso